Ci siamo: il presidente Lotito si è battuto in prima linea per riuscire ad ottenere di tornare in campo, per la ripresa della Serie A. Troppo importante evitare perdite onerose per l'intero sistema calcio: la Serie A potrebbe riaprire i battenti il 6 giugno e chiudersi il 2 agosto.



TUTTO PRONTO A FORMELLO – A Formello si è pronti da settimane per la ripresa degli allenamenti. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio sta concretamente definendo anche il calendario delle visite mediche per effettuare la ripresa degli allenamenti: l’idea era quella di iniziare il 27 aprile, potrebbe slittare di una settimana. Con una speranza: si ricomincia, e questi sono i primi passi concreti.