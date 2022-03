Patric tappabuchi della difesa della Lazio. L'ex Barcellona, dopo essersi adattato a centrale nella difesa a 4, per coprire l'assenza di Acerbi, ora potrebbe tornare al suo ruolo originario di terzino. Non però sulla destra, dove avrebbe il vantaggio del piede forte, bensì a sinistra, al posto di Radu.



Il rumeno è alle prese da qualche giorno con un dolore al piede, che non gli ha permesso di lavorare al meglio. Per il match di lunedì sera contro il Venezia è in dubbio. Con la squalifica di Marusic e Lazzari non ancora pronto a rientrare tra i titolari dopo il suo infortunio, è proprio il numero 4 l'unica alternativa rimasta a Sarri. L'ipotesi Kamenovic infatti non sembra possa neanche essere presa in considerazione dal mister toscano, che ha comunque avuto prova di affidabilità dal suo jolly difensivo in queste settimane.