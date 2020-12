Patric, difensore della Lazio, parla a Lazio Style Channel dopo il ko col Milan: "Abbiamo giocato meglio di loro tranne i primi 15 minuti. Gli altri 70 abbiamo dominato e dovevamo vincere. Questa sconfitta ci fa male e ci rovina il Natale. Adesso dobbiamo essere forti come gruppo e cercare di vincere le prossime per restare in alto. Le uscite palla al piede? Stiamo crescendo nella fase di costruzione dal basso. Superando la prima pressione creiamo più pericoli davanti. Con il Milan meritavamo i tre punti, la gara ci lascia un sapore amaro. Come ci si rialza? Dobbiamo avere la forza e il coraggio di non mollare. Siamo usciti da situazioni anche peggiori. Ieri era importante per finire al meglio l’anno. È un peccato aver perso la gara perché abbiamo dominato e anche il pareggio ci andava stretto".