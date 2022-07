Inizia la stagione anche per Patric. Il difensore della Lazio si è presentato questa mattina in Paideia per sostenere le visite mediche. Nel pomeriggio poi raggiungerà i compagni di squadra ad Auronzo di Cadore.



Il difensore spagnolo non aveva potuto sottoporsi ai test clinici lunedì scorso per via di un attacco influenzale che lo aveva colpito nel week-end. Smaltita la febbre e con l'ulteriore stimolo della fresca ufficialità del rinnovo di contratto per altri 5 anni con i biancocelesti, l'ex Barça può ora mettersi a completa disposizione di mister Sarri sotto le tre cime di Lavaredo.