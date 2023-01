Vietato considerarla un ripiego. La Coppa Italia per la Lazio è un obiettivo a cui pensare una partita alla volta. Lo ha detto oggi Patric intervenuto in diretta sui canali media ufficiali del club biancoceleste. Queste le sue parole, riportate anche sul sito della società: DIFFICOLTÀ - “La Coppa Italia ci ha regalato tante soddisfazioni negli ultimi anni. Portare a casa un titolo è sempre una soddisfazione e non è mai facile. Pensiamo partita dopo partita e andiamo avanti. Per arrivare in fondo, dovremo superare i momenti di difficoltà, che certamente ci saranno". BOLOGNA - "Nelle partite secche può accadere di tutto, per questo non sottovalutiamo nessun avversario. È sempre stato difficile battere il Bologna, soprattutto in trasferta, Mihajlovic ha sempre trasmesso grande temperamento, è un aspetto che mi piaceva tanto del suo carattere".