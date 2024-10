Redazione Calciomercato

Lazio, Patric: "Mi sento figlio dei laziali, la fascia..."

53 minuti fa

Patric parla ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della sua Lazio sul campo del Como, un 5-1 nel quale il classe 1993 spagnolo è anche andato in gol: "Siamo contenti di aver trovato delle certezze in campo: siamo ripartiti dal lavoro fatto in settimana e abbiamo applicato al meglio il lavoro del mister in campo".



Sulla fascia di capitano indossata oggi allo stadio Sinigaglia: "Mi sento un figlio dei laziali: sono dieci anni che sono qua e voglio rappresentare il pensiero dei tifosi in campo. La fascia di capitano per me è sicuramente un vanto".