Patric, difensore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel nell'immediata vigilia della sfida tra i biancocelesti e il Cagliari: "Mi sento bene, ho provato quattro giorni fa e le sensazioni sono buone. Ho lavorato con lo staff medico, era un piccolo infortunio, ora sono a posto. Il match? Dobbiamo pensare partita per partita, il Cagliari sta facendo un buonissimo campionato e vincere qui non è mai stato facile. Guardiamo al nostro percorso, oggi è una nuova finale per stare là sopra. Sarà difficile ma siamo una squadra fortissima che ce la può fare. Dobbiamo pensare ad ogni partita come a una finale, è sbagliato guardare sotto o sopra in classifica. Se ci concentriamo sul nostro percorso possiamo continuare su questa via. Ovviamente l'entusiasmo si crea con l'arrivo dei risultati, ma se rimaniamo concentrati faremo bene".