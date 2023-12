Allenamento personalizzato oggi a Formello per Patric. Il difensore della Lazio, oltre ad aver smaltito l'affaticamento muscolare accusato contro il Genoa in Coppa Italia, ha avuto anche un'influenza negli scorsi giorni che lo ha fortemente debilitato.Oggi, mentre i compagni avranno una giornata di riposo, il numero 4 biancoceleste farà un lavoro extra agli ordini dello staff di Sarri. Proverà a recuperare per andare almeno in panchina contro l'Inter domenica sera, anche se le sue condizioni non potranno essere ottimali. Più probabile invece che possa rivedere il campo contro l'Empoli il 22 dicembre.