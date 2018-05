Patric, terzino spagnolo della Lazio, dice la sua su Instagram dopo il ko con l'Inter di ieri: "Molto dispiaciuto per non aver conseguito l'obiettivo, dopo aver dimostrato in questi nove mesi di poterlo raggiungere. Ci siamo arrivati così vicini perché questo è un gruppo magnifico, di persone incredibili, di giocatori eccezionali e di grandi tifosi, e insieme proviamo un sentimento indescrivibile, che fa sì che le sconfitte sappiano molto più di semplici sconfitte e le vittorie molto più di semplici vittorie. È un dolore immenso rimanere fuori da qualcosa che hai tanto sognato, per cui hai lavorato così duramente e l'hai visto così vicino. Ma abbiamo vinto un titolo e questo deve solo unirci di più per il futuro, perché tutto il resto passerà da solo. Grazie dal cuore a tutti coloro che formano questa famiglia, siamo feriti, ma torneremo. Sempre Forza Lazio!".