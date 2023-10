Niente tensioni interne e valutazioni rimandate a fine anno in casa Lazio. Questo in sintesi il patto che c'è tra Sarri e Lotito, raccontato oggi dal Corriere dello Sport. I risultati altalenanti e il rischio di non centrare gli obiettivi stagionali pongono ombre sul futuro, ma prima di tutto per la società c'è bisogno di stabilità e continuità interna. Ecco perché Lotito non è mai stato solito licenziare gli allenatori a stagione in corso. E non lo farà quasi certamente neanche con Sarri che guadagna 4 milioni di euro a stagione.



Dal canto suo il tecnico toscano è consapevole delle difficoltà di replicare quanto fatto lo scorso anno. Per il club sarebbe fondamentale centrare nuovamente la qualificazione in Champions. Incombono sul bilancio i costi dei riscatti (Guendouzi, Rovella, Pellegrini) e la possibilità di proseguire il percorso di crescita anche sul mercato dipende molto dagli introiti per il piazzamento europeo. Il destino della squadra però si potrà definire solo nei prossimi mesi e gli obiettivi per Sarri al momento non possono essere definitivi. Ha un contratto fino al 2025, ma in passato non ha mai chiesto risarcimenti ai club in caso di fine anticipata del rapporto. Per ora l'obiettivo è rialzarsi in campionato dalla batosta in Champions e dare continuità almeno ai risultati in Serie A nei prossimi importanti match. Poi si vedrà.