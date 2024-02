Lazio, patto Sarri-squadra: divertirsi per tornare a vincere

Torna a vincere la Lazio e il clima si rasserena in casa biancoceleste. Dopo le polemiche dentro e fuori Formello dei giorni scorsi, l'1-3 a Cagliari ha rimesso in carreggiata gli uomini di Sarri nella corsa al 4° posto. Ma come racconta il Corriere dello Sport questa mattina, la crisi di gioco e di risultati è stata superata anche grazie a un patto di spogliatoio tra la squadra e l’allenatore.



“Giocare con testa e cuore” e soprattutto,“tornare a divertirsi", questo l'imperativo su cui si è ricostruito l'equilibrio di un gruppo che contro Inter in Supercoppa e poi contro Atalanta e Napoli era apparso apatico in campo. Il primo tempo all'Unipol Arena ieri e la reazione compatta dopo il gol dell'1-2 di Gaetano, che aveva riaperto la gara, sono la risposta che tecnico e società si attendevano dalla squadra, dopo i confronti dei giorni scorsi. Anche la società infatti dopo la gara si è complimentata con Immobile e compagni per la prestazione. In particolare, al capitano-goleador è andato anche il plauso della dirigenza, dello staff e di tutti i compagni – che lo hanno espresso anche sui social - per il traguardo dei 200 gol realizzati in Serie A in 341 incontri.