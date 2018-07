Pomeriggio di paura in casa Lazio. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel corso della seduta di allenamento pomeridiana si è infatti bloccato Ciro Immobile. Il centravanti ha rimediato una forte contusione al ginocchio destro in uno scontro con Bastos. Attimi di panico sia per lo staff dei biancocelesti che per i tifosi, che seguivano dagli spalti l'allenamento. Ma, già prima di cena, rientra l'allarme: solo una botta. Non è da escludere che Immobile giochi domani l'amichevole con la Spal, anche se è possibile la salti per precauzione.