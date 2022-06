Loris Karius per la porta della Lazio. A lanciare questa pazza idea di mercato è oggi Il Messaggero, che racconta anche di un eventuale gradimento di Sarri per la soluzione. Il portiere, protagonista in negativo della finale di Champions nel 2018, si svincola questa estate dal Liverpool, dove ha trascorso in panchina tutta l'ultima stagione. In precedenza prestiti all'Union Berlino e al Besiktas, senza mai brillare particolarmente. L'estremo difensore tedesco ora cerca una nuova avventura per riscattarsi. Ha ancora 28 anni e, secondo quanto si legge nella notizia sul quotidiano romano, potrebbe essere un'opzione low cost in attesa di Carnesecchi.