L'attaccante della Lazio Pedro ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana:



"Era un partita difficile e abbiamo fatto un bel lavoro. Arrivavamo da un paio di risultati strani, ora speriamo di continuare così vincendo le partite. L'infortunio? Mi fa male il naso, ho perso tanto sangue ma alla fine volevo aiutare la squadra e siamo riusciti a ottenere una vittoria importante per la squadra"



IMMOBILE - "Oggi gli do 10, non solo per le reti. Ha aiutato la squadra, giocando una bella partita, ma ci ha aiutato in maniera fondamentale ed è stato il migliore in campo",