Niente da fare per Pedro. Sarri dovrà rinunciare all'ala spagnola per Lazio - Torino.L'ex Barça non si è allenato nemmeno oggi, dopo gli accertamenti di questa mattina in Paideia che avevano certificato il suo affaticamento al polpaccio destro. Nell'allenamento di rifinitura di oggi quindi è stato provato lo stesso tridente di una settimana fa con Zaccagni e Felipe Anderson ai lati di Immobile.



Per sopperire all'assenza in attacco, il tecnico toscano ha deciso di aggregare in prima squadra Valerio Crespi dalla Primavera. L'attaccante del gruppo di mister Catini si è allenato con i grandi, possibile quindi che domani faccia parte della lista dei convocati per la sfida ai granata. I suoi compagni infatti sono partiti oggi per Pisa dove saranno impegnati nell'ultima trasferta prima dei play off, mentre lui è rimasto a Roma. In ogni caso, per il futuro, non è da escludere un suo inserimento in pianta stabile in prima squadra per iniziare a farsi le ossa in questo finale di stagione.