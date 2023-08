Seduta di scarico questa mattina per la Lazio a Formello. Rosa biancoceleste divisa tra campo (per chi non ha giocato ieri) e palestra (tutti gli altri). L'unico assente è stato ancora Pedro. Lo spagnolo, che contro il Genoa non è andato nemmeno in panchina, da una decina di giorni è alle prese con un dolore alla caviglia che non gli permettere di correre e calciare bene. Ai microfoni di Lazio Style prima della partita, poi persa dai suoi compagni, aveva detto di sentirsi meglio e che conta di tornare al più presto. Il suo ritorno in campo in effetti potrebbe avvenire già mercoledì, alla ripresa degli allenamenti dopo la giornata di riposo concessa da Sarri ai suoi uomini per domani. In ogni caso, salvo imprevisti, l'esterno d'attacco ex Barça, Chelsea e Roma dovrebbe farcela a rientrare tra i convocati per la trasferta di sabato prossimo a Napoli.