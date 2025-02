Lazio-Pedro, contatti per il rinnovo

GETTY

A luglio compirà 38 anni, ma l'attaccante non ha intenzione di fermarsi e i biancocelesti vogliono proseguire ancora con lui.- Secondo quanto riferito da Sky Sport,La notizia arriva a 24 ore dalla netta vittoria della squadra di Marco Baroni contro ildi Salvatore Bocchetti, esonerato e sostituito da Alessandro Nesta: un 5-1 nel quale Pedro ha trovato la sua prima doppietta in Serie A, nonché la prima doppietta dal 2019 in occasione di Chelsea-Slavia Praga di UEFA Europa League.

- In questa stagione, Pedro ha giocato 17 partite in campionato con 5 gol segnati finora. Il bottino in Europa League invece è di 4 gol e 3 assist in 8 gare disputate. A questo si aggiunge l'assist messo a referto nell'unica partita giocata finora dalla Lazio in Coppa Italia.