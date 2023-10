C'è tanta concorrenza quest'anno nel reparto avanzato della Lazio. Dopo il recupero dai problemi fisici accusati in estate Pedro ha dimostrato nelle ultime uscite prima della sosta di poter dare ancora tanto in campo. E ora c'è anche Isaksen che tra Celtic Glasgow e Atalanta ha iniziato a mettere in mostra con una certa continuità le sue qualità. Sta capendo i movimenti e afffinando il feeling con i compagni. A Reggio Emilia, alla ripresa del campionato, potrebbe allora toccare a loro due partire dall'inizio. Con Zaccagni a mezzo servizio, alle prese con i problema alla caviglia, almeno uno dei due è seriamente candidato a una maglia da titolare contro il Sassuolo. I prossimi giorni di allenamento a Formello saranno decisivi per le scelte di Sarri.