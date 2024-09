Lazio, Pedro: "Europa League una grande opportunità. Lavoriamo per vincere"

Getty Images

Voglia di vincere, è questo che spingea continuare a giocare a calcio, nonostante l'età. Il campione spagnolo ha visto prolungarsi automanticamente a metà della scorsa stagione il suo rapporto con ladi un altro anno, ma per lui a contare più di ogni altra cosa è l'aspetto mentale. Come si vivono le sensazioni quando si entra in campo fa tutta la differenza del mondo per l'ex Barça, Chelsea e Roma, che punta a dare ancora il massimo alla squadra biancoceleste per raggiungere un altro risultato importante in carriera, prima di salutare la Capitale a fine stagione (il suo contratto scadrà definitivamente a giugno 2025).

"Nel calcio c'è sempre pressione - ha spiegato Pedro ai microfoni di Lazio Style Radio - Devi essere forte, devi sempre lavorare in allenamento e ascoltare i consigli dei giocatori più esperti che ti possono aiutare in questa situazione., così è più facile che ti vengano cose buone". L'attaccante spagnolo ha detto di essere intrigato in particolare dal nuovo format dell'Europa League: "Sarà bellissimo. E' molto diverso giocare quattro partite in casa e quattro fuori. Vedremo come fare. Sono tutte buone squadre quelle che ci sono capitate al girone".

"Abbiamo iniziato il campionato giocando bene, poi però abbiamo subito dei gol dopo pochi minuti, ma in tutte e tre le gare abbiamo fatto una bella prestazione che ci ha portato benefici, maIl calcio non ti permette di sbagliare. Dobbiamo essere concentrati sempre perché ogni sfida è difficile. Quando inizi che prendi gol nei primi minuti, la partita successiva entri in campo con la paura. Devi dimenticare tutto, entrare forte e cercare di non concedere nulla ai rivali. Abbiamo fame di risultati.La squadra si è rinnovata tanto e sarà un bello stimolo per tanti giovani giocare in Europa, contro squadre forti. Sono partite molto importanti per noi. A volte trovare motivazioni costa, perché quando hai tanti anni diventa sempre più difficile; però io mi porto sempre qualcosa dentro che mi fa giocare, altrimenti smetterei.e allenarsi al meglio. Bisogna avere questa mentalità per giocare e noi lavoriamo per vincere”.

“Giocare con tanti cross, far arrivare velocemente la palla fuori e fare cross portando tanta gente in areaC’è Taty in area che è molto buono di testa e dobbiamo sfruttare di più queste occasioni. È un aspetto da migliorare, ma certamente una cosa buona per noi perché significa che abbiamo creato tanto. Dobbiamo sistemare ancora qualcosa, ma stiamo lavorando bene. Dele-Bashiru può fare il trequartista, come anche Castrovilli. I mister ha visto che siamo più pericolosi con un giocatore dietro Taty e che arriva in area e che cerca di giocare tra le linee. Come ha fatto l’altro giorno Dia con Taty, il mister sta cercando di trovare questo giocatore tra linee e possiamo farlo perché abbiamo delle opzioni che possiamo fruttare tantissimo. Vediamo come va in campionato col passare del tempo. Anche Tavares è molto forte e fondamentale per noi; può aiutare tantissimo sulla fascia sinistra.che parlano francese. Ha spiegato quello che diceva il mister, ma anche come funziona qui all Lazio con i tifosi e la società. Ma non è l'unico. Siamo in tanti a essere veterani e a poter aiutare i nuovi”.