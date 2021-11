La Lazio si avvicina all'ultimo allenamento della settimana prima della sfida contro la Juventus. Mister Sarri già sa che non avrà a disposizione Immobile. L'assenza del capitano peserà moltissimo a livello realizzativo, ma non solo. Quando il numero 17 non c'è, il club capitolino fatica moltissimo. Come ricorda La Repubblica, l'ultima vittoria della Lazio senza Ciro in campo risale a 978 giorni fa. Si tratta di Lazio-Parma del 17 marzo 2019 terminata 4-1. In 14 precedenti senza Immobile per i biancocelesti sono arrivate 4 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte. Sarri spera di invertire il trend già da domani.