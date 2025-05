Lazio, Pedro: "Giocare ancora uno o due anni? Perché no..."

Getty Images

si è raccontato all'Equipe. Il fuoriclasse spagnolo dellaha rilasciato una lunga intervista al quotidiano francese. Ha ripercorso alcuni momenti della sua carriera fino alla stagione attuale in biancoceleste, in cui è sembrato aver trovato una seconda giovinezza: “È più difficile alla mia età - racconta l'ex Barça, Chelsea e Roma - maSono molto motivato perché mi rende felice poter ancora fare ciò che voglio nella vita. Voglio allenarmi e dare il meglio di me.".

Tanti gli argomenti toccati, dalle prime esperienze col Barcellona, fino alle finali vinte grazie ai suoi gol. E poi il mondiale con la Spagna e tanti altri aneddoti di vita privata. Arrivato a Roma però ha trovato un ambiente unico e avendo giocato con entrambe le squadre, ha provato sensazioni forti durante i derby:. C'è più tensione che tra Barcellona e Real, o tra Chelsea, Arsenal e Tottenham.Inoltre io adoro la città: è splendida e la gente è molto accogliente. È molto simile alla Spagna in termini di cultura, mentalità, clima... Mi sento a casa a Roma".

Nella Lazio, Pedro è diventato da subito un punto di riferimento per tutti oltre che uno dei beniamini della tifoseria. A Formello è visto soprattutto dai più giovani come un esempio da seguire. Un fattore questo che lo ha contraddistinto in tanti altri momenti della sua carriera. “Al Chelsea - racconta Pedro - con Frank Lampard, abbiamo spesso discusso su come aiutare i giovani condividendo la nostra esperienza. Ricordo tanti colloqui con ragazzi come Tomori, Abraham, Hudson-Odoi... Quando sono arrivato alla Lazio, ho continuato a svolgere questo ruolo, che mi piace molto. Al Barcellona ho avuto la fortuna di avere Thierry Henry e altri giocatori più anziani che facevano la stessa cosa con me. Anche Valdes, Puyol, Xavi e Iniesta mi hanno aiutato. Mi hanno detto che all'inizio è più difficile, ma che poi le cose migliorano.Voglio guidare i giocatori più giovani e quelli che stanno arrivando. Posso sostenerli mettendomi nei loro panni e aiutandoli a integrarsi, presentando loro i compagni di squadra, parlando con gli allenatori... Al momento va tutto molto bene.".

Il contratto di Pedro con la Lazio scadrà a giugno. La priorità ora è portare a termine la stagione provando a centrare un posto in Champions League, poi ci sarà tempo per lo spagnolo di definire il suo futuro. "Sarebbe divertente - spiega - giocare ancora con Jordi Alba, Suarez, Messi e Busquets (ora giocano tutti negli Stati Uniti, ndr.), ma gli USA sono molto lontani.".