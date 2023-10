Pedro ha già deciso il proprio futuro. L'indiscrezione la riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport. L'attaccante ha reso noto alla società che al termine della stagione non intende far scattare la clausola per un'ulteriore prolungamento fino al 2025. A giugno lo spagnolo dirà addio ai biancocelesti. L'intenzione è quella di tornare a casa sua, a Tenerife, per chiudere la sua avventura nel calcio.