Lazio, Pedro ha già rinnovato per un anno: ecco i dettagli

Il contratto di Pedro con la Lazio non scadrà a giugno prossimo, ma nel 2025. Per il calciatore spagnolo infatti è già scattata in automatico la clausola di rinnovo concordata col club l'estate scorsa. A rivelarlo questa mattina è il Corriere dello Sport. Non servono altri incontri e firme quindi, era già tutto deciso.



Quando l'ex Barça, Chelsea e Roma aveva deciso di restare nella Capitale sei mesi fa, aveva trovato un nuovo accordo con i biancocelesti per un contratto annuale con opzione per un ulteriore annualità, che sarebbe scattata alla 25a presenza. Traguardo raggiunto tra campionato e coppe. Questo però non significa che sicuramente Pedro giocherà ancora nella Lazio l'anno prossimo. A fine anno infatti società e giocatore sono già in parola per sedersi al tavolo e valutare il da farsi. Non si esclude nessuno scenario per il classe '87. Più volte ha ribadito che gli piacerebbe vincere un trofeo anche in Italia. Non essendoci riuscito con la Roma, insegue questo obiettivo in biancoceleste. Ma la tentazione di tornare in patria e chiudere la carriera a casa sua c'è. Così come esiste la possibilità di concludere già a giugno la sua avventura nel calcio. Tutte ipotesi che saranno vagliate a tempo debito tra qualche mese. Il presente è cercare di fare il meglio possibile per aiutare la Lazio, ancora in corsa su più fronti, a chiudere al meglio l'annata. Poi si vedrà.