Controlli in clinica Paideia per Pedro questa mattina. Dita incrociate in casa Lazio per l'esito degli esami che valuteranno l'entità dell'infortunio muscolare accusato sabato contro la Salernitana. La speranza è che non si tratti di uno stiramento o peggio di uno strappo, per non dover rinunciare allo spagnolo per lungo tempo.