Lazio, Pedro: 'Io sottovalutato? Non cambierei la mia carriera con nessuno'

Passato e presente: Pedro, certe notti, le ha vissute già sulla propria pelle. Lo spagnolo affronterà il Bayern Monaco con la sua Lazio: è l'andata degli ottavi di finale di Champions League. E a Prime Video parla l'attaccante biancoceleste.



POSTO FISSO - “È una fase diversa della mia carriera, sono sempre stato in prima linea, ora ho un altro ruolo. Ma essere qui, a questa età, è una soddisfazione enorme. Ho avuto la fortuna di giocare molto nella mia carriera. Questo è l'unico modo di entrare nella storia del calcio o di un club, per farlo entro in ogni partita come fosse una finale".



GOL PIU' IMPORTANTE - "Quello in finale di Champions League con il Barcellona, è stato pesante e importante per la mia carriera. Anche quello nel derby contro la Roma".



SOTTOVALUTATO? - "Quello deve dirlo la gente, io sono contento della mia carriera e non la cambio per nulla. Il Bayern è una tra le più forti, per i giocatori che hanno. Arrivano spesso in semifinale o in finale, sarà molto difficile”.