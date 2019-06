Pedro Neto, attaccante della Lazio, è a un passo dal Benfica. Classe 2000, pronto a partecipare all'Europeo Under 19 col Portogallo, parla del suo futuro a O Jogo: "Benfica? Ovviamente sarebbe un’opportunità molto importante per me, ma nulla è ancora definito. Sto aspettando di conoscere quale sarà il mio futuro e non so ancora nulla a riguardo".