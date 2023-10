Pedro, attaccante della Lazio e match winner nella partita di Champions League contro il Celtic, ha parlato così a Mediaset Infinity: "Questa è una notte speciale per me, abbiamo meritato la vittoria e siamo tutti contenti perché questo successo è pesante per noi".



Sull’impatto dei subentrati: "I nuovi stanno giocando molto bene, anche se è vero che stiamo cambiando tantissimo. È normale con questo calendario, tutti siamo a disposizione, stiamo giocando bene e ora dobbiamo continuare così".