Lazio, Pedro: "Resto a lungo, con Baroni possiamo aprire un ciclo. Bodo? Un duro colpo..."

Intervista alla Gazzetta dello Sport perIl fuoriclasse spagnolo dellaha suonato la carica per le ultime partite della stagione e fatto chiarezza su quello che potrebbe essere il suo futuro ancora in biancoceleste."Solo vincendo sabato ci metteremmo in una posizione favorevole per arrivare quarti. Non sarebbe ancora fatta, perché poi dovremmo cercare di vincere pure le partite successive (con Inter e Lecce, ndr), però faremmo un passo importante in quella direzione. Sarebbe un risultato fantastico ed anche il premio ad un'annata in cui abbiamo fatto a lungo cose straordinarie. Non ci eravamo posti obiettivi specifici, come era normale che fosse visto il rinnovamento della rosa. Però abbiamo sempre creduto nella nostre potenzialità. Siamo tante squadre ad ambire a quel quarto posto. Non sarà facile".

"La squadra bianconera è un avversario sempre difficile, quest'anno ha avuto parecchie difficoltà, ma resta una formazione di grande livello. Tudor le ha dato una maggiore compattezza. E un ottimo allenatore, noi l'abbiamo avuto nella parte finale della scorsa stagione ed abbiamo imparato a conoscerlo e apprezzarlo. E uno che pretende tanto, ma che dà anche tanto. Dobbiamo giocare al massimo delle nostre possibilità Perché contro questi avversari se fai uno sbaglio vieni immediatamente punito. E una gara da dentro o fuori, va interpretata così".

quanto meno giocarci la semifinale col Tottenham. Invece è andata così, peccato perché il cammino in coppa era stato davvero notevole in precedenza. Chiaro che arrivare quarti in campionato sarebbe un'impresa per come eravamo partiti e quindi anche il modo ideale di archiviare quella delusione"."Non lo conoscevo, per me è stato una grande rivelazione. Ci ha dato un gioco moderno, spettacolare ed efficace. E sul piano umano è stato bravo a far crescere tutti. La sua qualità migliore è la sincerità. Che poi è una caratteristica che non tutti gli allenatori hanno. Non sta a me dire se merita la conferma o meno; è la società che decide. Però".

Per quanto mi riguarda ho deciso che giocherò almeno un altro anno. Qui sto davvero bene e vorrei tanto continuare questa avventura. Ho sentito le parole di Fabiani e mi hanno fatto molto piacere. Posso dire chee penso chetrovare un accordo non sarà un problema. Mi ha fatto molto piacere anche sentirlo parlare di un mio futuro nel club, ma questa sarà una scelta da fare più avanti anche con la mia famiglia. Però sì,. Quella di fare l'allenatore è una prospettiva che mi attira molto, ma non ho ancora deciso se intraprendere questa camera. L'unica certezza, al momento, è che voglio restare nel mondo del calcio, con quale ruolo si vedrà".