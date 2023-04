Il derby della Capitale non finisce mai, anche in chiave mercato. Come riportato da Il Messaggero, la Lazio sarebbe molto vicina al rinnovo di Pedro ma le firme sul contratto arriveranno solo a luglio. L'attaccante spagnolo, durante il passaggio da Trigoria a Formello, aveva trovato un accordo con la Roma alla quale sarebbe stato riconosciuto un bonus da circa 1 milione di euro qualora avesse rinnovato con il club biancoceleste prima dell'attuale scadenza (30 giugno 2023). Per evitare dunque di dover corrispondere al suo ex club questa cifra, Pedro rimarrà ufficialmente disoccupato solo per qualche ora per poi firmare un contratto "ex novo" con la Lazio.