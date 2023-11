Mourinho mi fa ridere con le sue dichiarazioni. Sappiamo tutti com’è, l’ha fatto anche in passato: dice una cosa, poi ne dice un’altra. Mi ricordo quando abbiamo vinto contro il suo Real Madrid disse delle cose, poi quando quando ero al Chelsea abbiamo battuto il suo United 4-0 e ne ha dette altre ancora. L’anno scorso, nei derby di Roma, ne ha dette altre ancora. È sempre così: quando non parla dell’arbitro, parla del calendario, di un giocatore che si butta a terra. Lo conosco molto bene ed è un uomo molto divertente. Io l’ho presa con molto fair play, perché so che utilizza le parole per stemperare la grande tensione.