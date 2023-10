L'attaccante della Lazio Pedro ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta esterna per 3-1 contro il Feyenoord.



Partita complicata già dai primi minuti: la vostra impressione è stata questa?

"Non abbiamo iniziato bene la partita. Abbiamo regalato un tempo e in Champions non si può. Dobbiamo cambiare questa mentalità, così è difficile. Sono arrabbiato, testa al campionato e poi dobbiamo preparare meglio le altre partite di Champions".



Il Feyenoord si giocherà con voi la qualificazione?

"Sì, sapevamo che sono molto forti. Una squadra difficile da battere, come tutte in Champions. Dobbiamo affrontare la partita con un'altra mentalità, sennò è difficile ottenere un risultato positivo".



Su cosa dovrete lavorare da domani a livello tecnico?

"Non stiamo giocando male, dobbiamo continuare così. In Champions la velocità diversa ed è difficile. Dobbiamo approcciare meglio questo genere di partite".