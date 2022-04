Pedro rischia di saltare anche la trasferta di La Spezia. L'ala della Lazio è l'unico assente nella seduta di questo pomeriggio a Formello. Dopo gli allenamenrti differenziati della settimana scorsa non dà ancora le garanzie di recupero fisico sperate e lamenta ancora un fastidio al polpaccio. Lo spagnolo è fuori di fatto dal derby e la paura di non rivederlo più in campo fino a fine stagione comincia a crescere in casa biancoceleste.



Sarri intanto ha lavorato col resto del gruppo al completo e sabato sera si va verso la conferma degli stessi 11 scesi in campo dall'inizio col Milan. Domani prove tattiche defintive e venerdì la rifinitura prima della partenza verso la Liguria.