Affinché Pedro venga al Tenerife è necessario che il Tenerife lo desideri, ed è così, e al tempo stesso è necessario che Pedro lo desideri. E credo che anche da parte sua ci sia questa voglia. Ne stiamo parlando, ci sono dei contatti in corso.

La voglia didi chiudere la carriera alle Canarie, sua terra d'origine, è più viva che mai. L'attaccante spagnolo dellaha firmato un rinnovo annuale dopo la stagione scorsa, con un'opzione per un ulteriore stagione. L'idea che sta maturando però è quella di non attivare questa clausola e, in accordo col club biancoceleste, salutarsi cordialmente a fine anno. Il classe '87 potrebbe così accasarsi liberamente al, con il quale sono in corso da qualche tempo stretti contatti. A confermarlo è lo stesso presidente della società canaria, Paulino Rivero, che a Radio Club Tenerife ha dichiarato: