Voglio ringraziare il presidente Lotito, è stata una figura importante anche il mister. Poi i compagni, qui è una famiglia. Anche tutti i tifosi, ho un rapporto speciale con loro. Per questi motivi ho preso la decisione di rinnovare.

Fresco di ufficialità del rinnovo con lasi è presentato questo pomeriggio ai microfoni dei cronisti ad Auronzo di Cadore.

RITIRO - Le domande sono poi virate sui temi caldi di questo ritiro e sugli obiettivi stagionali: "Siamo cresciuti tanto dal punto di vista della mentalità. L’anno scorso si è lavorato bene, ora vediamo cosa succederà. Cerco di arrivare in forma il prima possibile. Cerco di allenarmi forte e di riposare bene.



NUOVI ARRIVI - "Castellanos l'ho visto sicuro, può aiutare tantissimo la squadra. Sul campo mi sembra molto concentrato. Si vede che è un ottimo giocatore e ha voglia di fare bene. Noi siamo qui per aiutarlo e per farlo ambientare il prima possibile. Ha fatto benissimo al Girona, ha fatto partite importanti come contro il Real segnando 4 gol. Vediamo se capirà le idee del mister, ma noi dobbiamo continuare così.

Sono sicuro che arriveranno altri giocatori importanti come Taty. La società sta lavorando. Bisogna vedere chi arriva ma non siamo lontano dal livello del Napoli dell'anno scorso”.

"Vincere un trofeo non è impossibile. L'ho detto l'anno scorso, che nessuno scommetteva su noi: tutto è possibile. Un campionato è difficile da vincere, ma se l'ha vinto il Napoli possiamo farlo anche noi. Serve un salto e penso che non sia impossibile. Tutti noi dobbiamo avere il sogno di vincere lo Scudetto con la Lazio. Non Dobbiamo lavorare tutti insieme, perché abbiamo fatto una buona stagione, ma dobbiamo migliorare. Vincere deve essere il principale obiettivo, se non l'unico. Personalmente mi piacerebbe vincere in ogni paese in cui ho giocato, qui anocra non ci sono riuscito. Serve la mentalità giusta e penso che siamo pronti per farlo. Dobbiamo andare in campo e provare a vincerle tutte, come il Napoli l'anno scorso che è sceso in campo per vincerle tutte"."Sto bene qui, l'Italia mi ha accolto bene e sto bene coi tifosi e i compagni. La Lazio è una squadra che ha dei valori che mi piacciono, sarebbe una bella cosa poter chiudere qua".