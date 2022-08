L'attaccante della Lazio Pedro, autore del definitivo 3-1 sull'Inter, ha parlato a DAZN: "Sono contento per questa vittoria, per il lavoro della squadra, per i tifosi. E' importante, deve darci la convinzione di lottare con tutti. Siamo sulla strada giusta".



Sul gioco di Sarri: "Lui vuole giocare sempre la palla, è diverso dagli altri allenatori italiani. Vuole possesso alto e creare occasioni, in questo è simile a Guardiola. Pep è il meglio ma Sarri ha un'idea molto buona, quest'anno la squadra l'ha capita molto bene. Dobbiamo credere in noi, giocando così e mettendoci la testa".