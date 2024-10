Lazio, Pedro: "Vittoria importante, Stiamo lavorando bene. Spero di aiutare quando entro. Ai giovani dico..."

, protagonista dicon la rete che ha regalato la vittoria ai biancocelesti, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel e di DAZN al termine della sfida.“Sapevamo che era una partita difficile, loro sono tosti. Alla fine è una vittoria molto molto importante […] La prestazione è di tutta la squadra, abbiamo iniziato male con quel gol ai primi minuti ma poi abbiamo avuto mentalità e forza e abbiamo vinto. Il gol in Europa era più difficile, ma sono bellissimi tutti e due. Erano importantissimi […] Sono molto contento per la vittoria. La cosa più importante è stata la prestazione: dopo il gol subito abbiamo lavorato molto bene insieme. Le parole di Baroni per me sono una soddisfazione, è speciale. Lavoro forte sempre per aiutare la squadra. Spero di riuscire ad aiutare sempre quando entro in campo”.“È per la mia quarta figlia che è nata, ma anche per la mia ragazza che è qui allo stadio”.“Ho visto la giocata di Taty, ha controllato bene e la giocata è stata molto veloce. Ho fatto un bel controllo davanti, ho guardato la porta e ho fatto un bel tiro che è uscito bene”.“Abbiamo tanta fiducia, stiamo lavorando molto bene. Dobbiamo continuare così, è presto per dire tante cose ma noi andiamo avanti così. Adesso riposiamo, recuperiamo le forze e torneremo più forti dopo la sosta”.“Cosa dico? Loro stanno lavorando molto bene, sono giovani e hanno un percorso davanti. Stanno facendo bene, l’importante è lavorare forte e quando c’è l’opportunità di giocare sfruttarla sempre al massimo. Isaksen ha fatto una buona partita, non ha trovato il gol ma ha fatto bene per la squadra. Cerco di trasmettere ai giovani la voglia di fare sempre meglio, non è facile stare sempre al massimo. Stanno lavorando bene, sono contento per la squadra e dobbiamo continuare cosi. Non possiamo fermarci adesso”.“Peccato, siamo in un buon momento. Ora recuperiamo e torniamo a lavorare forte”.