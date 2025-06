Lazio, Pedro: "Voglio ritirarmi con un altro trofeo"

AFP via Getty Images

Compirà 38 anni il mese prossimoma a smettere di giocare non ci pensa proprio. Almeno non quest'anno, visto che ha da poco prolungato di un'altra stagione la sua permanenza alla. Vuole ancora togliersi qualche sfizio il fuoriclasse spangolo, consapevole comunque - lo ha dichiarato lui stesso in un'intervista rilasciata al El Dia, in Spagna - il tempo passa anche per lui."Sono contento del rinnovo del contratto di un anno. La verità è che sono felice a Roma.. Nonostante l’età sia un handicap e il tempo rimasto sia sempre meno, mi sto godendo molto questo momento. Mi sono sentito di nuovo un calciatore. Voglio ritirarmi felice. Prima, vorrei godermi quest’ultimo anno con la Lazio. Vorrei partire bene fin dall’inizio e, l’ho sempre detto,".

"Avevo ricevuto delle offerte, anche se ormai sono sempre meno (ride, ndr), perché l’età è un fattore determinante. Ma ho avuto la fortuna che il telefono abbia sempre continuato a squillare, che ci siano sempre state chiamate. Molti ex compagni e amici ora sono in panchina o comunque vicini al mondo del calcio: Xavi, Cesc… e con loro sono in contatto per capire cosa farò".