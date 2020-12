L'urna di Nyon non poteva essere più crudele con la Lazio di Inzaghi: il pool di avversari era di altissimo livello, ma alla fine agli ottavi di Champions League ci saranno i peggiori di tutti, il Bayern Monaco campione in carica. Andata all'Olimpico, ritorno all'Allianz Arena, per i biancocelesti l'esame più ostico che potesse capitare considerando anche l'ottima tradizione dei bavaresi contro le italiane: nessuna sconfitta negli ultimi otto confronti europei, sei vittorie e due pareggi.



LA FORMAZIONE TIPO: (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All. Flick.



LA STELLA: Il roster del Bayern è completo e fa paura in tutti i reparti, ma la stella più brillante è indubbiamente quella di Robert Lewandowski. 16 gol in 16 presenze complessive in questa stagione, una macchina da gol a tutti gli effetti e un banco di prova importante per chi, la scorsa stagione, è riuscito a batterlo: Ciro Immobile ha vinto la Scarpa d'Oro 2019/20 proprio in faccia al polacco, battuto di sole due reti. Quest'anno il capitano biancoceleste insegue, 11 reti in 13 presenze, ma la sfida è lanciata.



IL CAMMINO: Il Bayern Monaco ha chiuso il 2019/20 vincendo tutto, campionato, coppa e Champions, dove il cammino era stato impressionante: dalla fase a gironi alla finale con il PSG, i bavaresi hanno solo vinto, 11 successi su 11 gare disputate. E quest'anno ha deciso di tenere quasi lo stesso passo: nella fase a gironi cinque vittorie e un pareggio, al ritorno con l'Atletico a Madrid, con qualificazione e primo posto già in tasca.