Luca Pellegrini può esordire domani contro l'Atalanta. Come scrive oggi Il Tempo, il nuovo terzino della Lazio scalpita per ritagliarsi al più presto il suo spazio in campo e potrebbe già essere arrivato il suo momento, subentrando a partita in corso nella sfida con la Dea all'Olimpico. Sarri ha detto che non è facile per un difensore inserirsi a gennaio nei suoi schemi, ma con i tanti impegni ravvicinati che attendono i biancocelesti nelle prossime settimane ora ha la possibilità di ruotare più uomini e potrebbe sfruttarla, anche solo per scampoli di partita.