Lucaha svolto questa mattina le visite mediche con la Juventus. In casa bianconera, questa giornata di test era dedicata principalmente ai calciatori considerati in esubero. Insieme al terzino c'erano infatti anche Arhtur, Zakaria e Pjaca.Le parti hanno comunque in programma di incontrarsi in questi giorni, con Sarri che ha già fatto capire al club e al ragazzo stesso che vorrebbe averlo in rosa.devono però trovare un accordo che comporti la cessione definitiva del cartellino. Né la società bianconera ne il calciatore stesso vorrebbero un nuovo prestito. E mentre si cerca la quadra, spunta dalla Spagna una nuova pretendente con cui Enzo Raiola - procuratore di Pellegrini - avrebbe anche già parlato. Si tratta dell', che pensa al classe '99 per rinforzare le corsie esterne. Si tratta per ora solo di un interessamento, ma potrebbero esserci sviluppi molto presto.