Lazio, Pellegrini fuori dalla lista per la Serie A. L'agente Raiola: "Chiederemo chiarimenti"

NurPhoto via Getty Images

C’è un caso in casa: è quello di Lucachedopo la chiusura del mercato invernale. Il terzino stava disputando una buona stagione e, quando chiamato in causa per fare le veci di, aveva sempre risposto presente. Sono state benin questa prima parte di Serie A – 5 anche da titolare, cui si aggiungono 7 gettoni europei – ma ora la situazione pare essere cambiata.del 25enne è un fulmine a ciel sereno. Il suo impiego però nelle ultime settimane erae già nelle scorse ore si riportavanotra le parti. Pellegrini poi era finito suled era stato accostato asenza che però alcun trasferimento fosse stato poi concretizzato. È opportuno ricordare anche come il terzino sia. Il suo procuratore, Enzo, ha commentato così: “Escludo categoricamente che la motivazione sia stata dettata da motivi. Luca è sempre stato une a disposizione del gruppo squadra. L'esclusione della trasferta di Cagliari è dovuta ad unriscontrato qualche giorno prima della convocazione,

In lista invece sono presenti, inizialmente fuori e reintegrato poi a gennaio, eche ha preso il posto di Castrovilli, nuovo giocatore del Monza.