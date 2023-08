Lucasi è ripresentato ai media ufficiali della. Dopo i sei mesi in prestito tra gennaio e giugno scorsi, ora il terzino sinistro. Ha atteso tre quarti di estate, trascorsi con la Juventus, prima di poter rivestirsi della sua maglia del cuore. E ora non vede l'ora di entrare nel vivo di questa sua nuova avventura biancoceleste: "Ho sempre voluto tornare alla Lazio, la sento come casa per tanti motivi che ho elencato anche quando sono arrivato qui per la prima volta sei mesi fa.. Il gruppo è fantastico, lo staff anche penso di essere abbastanza felice in questo momento"."Tornare a lavorare con Sarri già a gennaio era stata una delle motivazioni per le quali sono venuto qui. Essermi già allenato con lui nei sei mesi scorsi può essere un vantaggio, perché parto da una base più alta rispetto a gennaio scorso. So cosa mi chiede, cosa vuole che faccia in campo. In generale però: secondo me il livello si è alzato tanto e anche in allenamento c’è un’intensità sempre molto alta. Io sono sempre lo stesso che è andato via due mesi fa, ma con più voglia di prima e determinato a poter dare un apporto maggiore rispetto a quello degli ultimi mesi"."Partiamo dal fatto che per me la nostra tifoseria è sempre la più bella. Sono sicuro che nelle notti di Champions la gente sugli spali ci regalerà grandi soddisfazioni. A livello personale spero di diventare un titolare di questa squadra, per poter dare un apporto continuo, ma deciderà il mister.sui social e un migliaio a casa (ride, ndr). Di sogni per quest'anno ne ho tanti, ma porta male raccontarli, quindi li tengo per me. So per certo però che ci sono tutti i presupposti per provare a realizzarli".