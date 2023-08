Luca Pellegrini tornerà alla Lazio. L'affare tra i biancocelesti e la Juventus è in chiusura in queste ore. Accordo trovato per un nuovo prestito con obbligo di riscatto, condizionato alla qualificazione in Europa degli uomini di Sarri. I club hanno raggiunto l'intesa anche sulla compartecipazione al pagamento dello stipendio, che sarà diviso a metà per la prossima stagione. Era questo il nodo fondamentale su cui si è discusso nelle ultime settimane. Il classe '99 firmerà un quadriennale con la Lazio (che diverrà effettivo al concretizzarsi del riscatto, ndr).