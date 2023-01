Il mercato della Lazio dipende dagli esami di Immobile. Il responso sull'entità dell'infortunio alla coscia del capitano biancoceleste e i conseguenti tempi di recupero saranno decisivi per indirizzare le risorse sul terzino sinistro o su un attaccante di riserva. Per questo Luca Pellegrini è rimasto in stand-by. Come scrive il Corriere dello Sport questa mattina, l'uscita di Fares permetterebbe un solo nuovo arrivo a Formello. L'ex Roma sembrava l'occasione giusta, anche se non la prima scelta di Sarri, da cogliere a gennaio e i discorsi erano andati avanti nel week-end. Ora è tutto fermo.



Se Immobile dovrà saltare solo un paio di partite, si potrà tamponare la situazione di nuovo con Felipe Anderson falso 9. Altrimenti i nomi da tenere d'occhio restano quelli di Sanabria e Bonazzoli. Arrivare al primo è complicato, perché il Torino non ha ancora l'accordo con la Roma per Shomurodov, che lo andrebbe a sostituire. Sul secondo invece pende l'incognita del cambio di allenatore della Salernitana. Restano sullo sfondo le idee Cheddira del Bari e Jutla del Bruges.