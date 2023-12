Sarri lancerà ancora Luca Pellegrini dall'inizio contro il Frosinone. Per il terzino della Lazio si tratterà della prima volta in cui giocherà due partite di fila da titolare. Per il tecnico toscano, data l'assenza forzata di Lazzari per squalifica, è l'unica soluzione rimasta per mantenere l'equilibrio tattico che preferisce, con un esterno basso di spinta e l'altro più bloccato dietro. Marusic verrà dirottato sulla destra per l'occasione, con Hysaj pronto a dargli il cambio.



Per Pellegrini è la grande occasione di avere continuità in campo e convincere l'allenatore a puntare di più sulle sue qualità. In Coppa Italia aveva confezionato l'assist per il gol partita di Guendouzi. A Empoli, prima di Natale, aveva garantito solidità in entrambe le fasi di gioco. Ora il classe '98 punta a lasciare il segno per scalare le gerarchie.