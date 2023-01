Il KO di Lecce si è sommato come tema di discussione agli argomenti di calciomercato che tengono banco in casa Lazio in questi giorni. In molti invocano rinforzi per la rosa di Sarri, a maggior ragione dopo una sconfitta come quella del Via del Mare.



A sinistra si continua a cercare la quadra per il trasferimento di Luca Pellegrini. Il terzino della Juventus. scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non vece l'ora di lasciare l'Eintracht e starebbe anche facendo pressione sulla Juve per trasferirsi a gennaio in biancoceleste. Per il vice-Immobile invece sono in corso ancora valutazioni sul Bonazzoli. Salernitana e Cremonese hanno già un accordo, ma il calciatore sta prendendo tempo, in attesa di un'offerta da Roma. Il problema è che la Lazio non sembra del tutto convinta di investire su un profilo come il suo