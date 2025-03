Lazio, Pellegrini verso il reintegro ma in estate la difesa sarà tutta da ristrutturare

Getty Images

Senzalareintegrerànella lista per la Serie A. Il difensore spagnolo ieri sui social ha annunciato di fatto che la sua stagione è finita. E Baroni si ritrova così con soli tre centrali di ruolo per le ultime partite della stagione. In Europa non è possibile fare cambi nell'organico, in campionato invece si possono effettuare sostituzioni fino al 31 marzo nell'elenco dei calciatori a disposizione per il mister. Questo però non risolve il problema della difesa, perché Pellegrini è un terzino. Ci sarebbero Marusic, adattabile in quel ruolo in caso di emergenza, e il giovane Provstgaard, che però non ha ancora esordito in biancoceleste. In ogni caso

Patric, che farà 32 anni il mese prossimo, avrebbe il contratto in scadenza nel 2027, ma non è escluso che per lui si cerchino possibili acquirenti in estate. Marusic invece resterà fino al 2026, essendo scattata la clausola di rinnovo automatica prevista nel suo contratto. Romagnoli dovrebbe essere ancora una dei punti fermi della rosa, salvo sorprese. Al contrario, arrivato in prestito dal Marsiglia con obbligo di riscatto condizionato a 4 milioni di euro, macome riserva anche il prossimo anno. Anchecorteggiato da diversi top club europei, non è affatto sicuro che possa far parte della rosa della Lazio anche l'anno prossimo. Sugli esterni,(32 anni) ha un altro anno di contratto.(33 anni) altri due.ha attirato, anche lui come Gila, le attenzioni di diverse pretendenti in Italia e all'estero. Il reintegrato Pellegrini invece a giugno sarà riscattato definitivamente dalla Juventus come da accordi presi due anni fa, ma a quel punto la Lazio dovrà accollarsi l'interoTra fattori anagrafici ed economici sono quindi parecchi i nodi che la società sarà chiamata a sciogliere in estate per proseguire il percorso di rinnovamento iniziato un anno fa.