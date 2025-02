Lazio, Pellegrini vuole far cambiare idea a Baroni: il terzino può tornare in Coppa Italia

Getty Images

Lucasta provando a convincerea cambiare idea. Il terzino delladopo il mercato di gennaio è stato tagliato dalle liste per la +-Serie A e per l'Europa League. Una scelta tecnica del mister per questioni di rendimento, in partita come pure in allenamento, avallata comunque dalla società. Il ragazzo, formalmente ancora in prestito dalla Juventus e per il quale scatterà l'obbligo di riscatto a fine stagioni (4 milioni di euro), si allena comunque in gruppo con il resto della rosa e negli ultimi giorni, come scrive oggi il Messaggero, starebbe dando segnali molto positivi al tecnico e al suo staff.

L'unica partita in cui potrebbe essere schierato in campo però è quella contro l'Inter in Coppa Italia la prossima settimana. Lì infatti non ci sono vincoli di lista e proprio per questo Pellegrini vuole giocarsi al meglio le sue carte., che comunque non ha mai escluso a priori un suo possibile reintegro. Fino al 31 marzo infatti sono possibili dei cambi nella lista per il campionato. Resterebbe da capire chi sarebbe tagliato a quel punto per fargli posto, ma intanto Pellegrini ce la sta mettendo tutta per riprendersi la Lazio.