Dopo il mancato ingresso contro il Milan, soprattutto dopo l'infortunio di Correa al 32', in casa Lazio è stato montato un altro caso. Il protagonista è Caicedo. Già nei giorni antecedenti al match di San Siro continuavano a circolare voci su una sua presunta voglia di partire a gennaio. Tra i club principalmente interessati a lui vi è la Fiorentina. Nel frattempo però è spuntato un nuovo colpo di scena nella vicenda Caicedo. Secondo quanto reso noto da Il Messaggero, non solo l'ecuadoregno vuole rimanere nella capitale, ma non è da escludere che riesca a trovare l'accordo per prolungare di un altro anno il suo contratto con la Lazio (attualmente in scadenza nel 2022). Un'ipotesi non considerata fino a pochi giorni fa. E' anche vero però che se dovesse arrivare un'offerta da 8-9 milioni di euro a Formello la società farebbe le proprie valutazioni.