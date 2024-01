Lazio, per El ghazi c'è l'ok della FIFA ma Sarri frena

Anwar El Ghazi è sempre sul taccuino della Lazio come possibile rinforzo in attacco. Negli ultimi giorni però è scivolato indietro nella lista dei preferiti, ma resta valido come piano B per i biancocelesti. A maggior ragione ora che c'è la certezza dell'ok della FIFA a un suo eventuale trasferimento. Un dettaglio che infatti inizialmente era sfuggito è che il calciatore olandese, di origini marocchine, quest'anno non potrebbe in teoria giocare con un terzo club, avendo già vestito la maglia di PSV e Mainz.



Essendo però stato licenziato dalla società tedesca (per un post sui social pro Palestina ritenuto gravemente inopportuno) e non semplicemente svincolato, si configura una fattispecie diversa da quella prevista dalle regole internazionali per i trasferimenti stabilite dalla federazione calcistica mondiale. Come spiega oggi il Corriere dello Sport quindi non ci sarebbe alcun impedimento all'arrivo di El Ghazi a Roma. L'unico freno che sta portando la Lazio ad orientarsi per ora su altri profili è quello tecnico. Sarri infatti non sarebbe pienamente convinto del jolly offensivo, cresciuto nelle giovanili di Sparta Rotterdam e Ajax. Sulla sua carriera c'erano aspettative importanti, mai però pienamente rispettare nelle sue avventure con il Lille, l'Aston Villa, l'Everton, prima del suo ritorno in patria, ad Eindhoven, e nell'ultima esperienza in Bundesliga. Ora, a 28 anni, cerca un'occasione di rilancio e la Lazio potrebbe offrirgliela, ingaggiandolo a costo 0. A patto che il Sarri cambi idea; cosa che al momento non sembra intenzionato a fare.